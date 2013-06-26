У WikiLeaks вважають, що Сноуден може назавжди залишитися в Росії

00:02, 26 червня 2013
Світ
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Представники сайту WikiLeaks вважають, що Едвард Сноуден може залишитися в Росії назавжди через анульований паспорт та реакцію американської влади.

Про це повідомляється в блозі WikiLeaks в мережі мікроблогів Twitter.

"Анулювання паспорта Сноудена та залякування (з боку США) країн-посередників може (сприяти тому, що) Сноуден назавжди залишиться в Росії", - цитує РІА "Новости".

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