У WikiLeaks вважають, що Сноуден може назавжди залишитися в Росії
00:02, 26 червня 2013Світ
494 0
Представники сайту WikiLeaks вважають, що Едвард Сноуден може залишитися в Росії назавжди через анульований паспорт та реакцію американської влади.
Про це повідомляється в блозі WikiLeaks в мережі мікроблогів Twitter.
"Анулювання паспорта Сноудена та залякування (з боку США) країн-посередників може (сприяти тому, що) Сноуден назавжди залишиться в Росії", - цитує РІА "Новости".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter