У WikiLeaks вважають, що Сноуден може назавжди залишитися в Росії

Про це повідомляється в блозі WikiLeaks в мережі мікроблогів Twitter.

"Анулювання паспорта Сноудена та залякування (з боку США) країн-посередників може (сприяти тому, що) Сноуден назавжди залишиться в Росії", - цитує РІА "Новости".