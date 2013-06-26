Китайські космонавти з Шеньчжоу-10 приземлилися у Внутрішній Монголії (фото)

У середу вранці капсула китайського космічного корабля "Шеньчжоу-10", призначена для повернень, здійснила успішну посадку на території автономного району КНР Внутрішня Монголія.

Всі космонавти доповідають, що почуваються добре, повідомляє Сіньхуа.

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Після благополучної посадки і виходу з капсули всіх трьох членів екіпажу керівник китайської програми пілотованих космічних польотів Чжан Юся оголосив, що місія космічного корабля "Шеньчжоу-10" успішно завершена.