На заході Китаю відбулись криваві сутички з поліцією: 27 жертв

За інформацією агентства "Сіньхуа", заколотники напали на поліцейські відділи і будівлі уряду, підпалюючи машини.

Перш, ніж поліція відкрила вогонь і застрелила десятьох бунтівників, загинули 17 людей - дев'ять поліцейських й охоронців і вісім цивільних.

У квітні внаслідок спалаху насильства у тому ж регіонів загинула 21 людина.

ВВС України