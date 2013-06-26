На заході Китаю відбулись криваві сутички з поліцією: 27 жертв

13:33, 26 червня 2013
Світ
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Принаймні 27 людей загинули під час заворушень в етнічно розділеному західному регіоні Китаю Сіньцзян - про це повідомили китайські державні медіа.

За інформацією агентства "Сіньхуа", заколотники напали на поліцейські відділи і будівлі уряду, підпалюючи машини.

Перш, ніж поліція відкрила вогонь і застрелила десятьох бунтівників, загинули 17 людей - дев'ять поліцейських й охоронців і вісім цивільних.

У квітні внаслідок спалаху насильства у тому ж регіонів загинула 21 людина.

ВВС України

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