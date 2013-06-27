ЗМІ: Росія і США ведуть «прохолодну війну» щодо викривача ЦРУ Сноудена

Як нагадує видання, російські та американські чиновники встигли обмінятися "шпильками" і погрозами, проте були змушені відступити від такої риторики, згадавши про більш важливі взаємні інтереси. Зокрема, для Москви і Вашингтона принциповішою є довгострокова співпраця по сирійському конфлікту і з ядерної проблеми, - зазначає видання.

У замітці Bloomberg також наголошується, що адміністрація президента Обами намагається послабити напруженість, що виникла в результаті справи Сноудена. Конфронтаційна тактика Вашингтона відносно Гонконгу і Москви провалилася, пише видання.

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Business Insider вважає, у свою чергу, що наївно вимагати від Росії екстрадиції Сноудена. Як вважає автор замітки, якби дві держави помінялися ролями, то США навряд чи б видали Москві такого ж викривача. Оглядач нагадує, що в часи «холодної війни» низка представників радянських і східноєвропейських спецслужб і армії отримали притулок у Північній Америці.

Нарешті, The Atlantic пише, що російському президенту Путіну подобається принижувати Вашингтон, тому адміністрації Обами не варто чекати особливої ​​допомоги від Москви в справі Сноудена. Як припускає автор статті, викривач ЦРУ буде залишатися на території Росії, поки це подобається Путіну. Можливо, довгим це перебування не виявиться.

Газета.ру