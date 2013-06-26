Британські букмекери приймають ставки, куди поїде Сноуден, лідирує Куба

Станом на 21:00 за Києвом фаворитом букмекерська контора William Hill вважає Кубу - ставки на неї приймаються з коефіцієнтом 2,87. Слідом з коефіцієнтом 4 до 1 йдуть США, що вимагають від Росії екстрадиції Сноудена. На третьому і четвертому місці в списку розташувалися Еквадор і Венесуела, повідомляє Lenta.ru. Імовірність того, що колишній співробітник ЦРУ залишиться в Росії, букмекери оцінили в 11 до 1.

На тему: Forbes: Путін ще пошкодує про допомогу Сноудену

У списку можливих пунктів призначення Сноудена також фігурують Китай або Гонконг, звідки він і прилетів до Росії (13/1), а також Ісландія або посольство Еквадору в Лондоні, де переховується засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж (обидва варіанти - 17/1), і власне транзитна зона аеропорту Шереметьєво. Замикає список Північна Корея (21/1).

Нагадаємо, Сноуден прилетів до Москви з Гонконгу після того, як туди надійшов запит американської влади про його екстрадицію. У нього був квиток на рейс до Гавани, проте він ним не скористався. При цьому новий квиток колишній співробітник ЦРУ купити не може, оскільки влада США анулювали його паспорт. Можливості покинути транзитну зону аеропорту у Сноудена теж немає, так як він не отримував російську візу.

В даний час колишній співробітник ЦРУ подав клопотання Еквадору про отримання статусу політичного біженця. При цьому влада країни 26 червня заявила, що на винесення рішення за клопотанням може піти кілька місяців. Раніше також повідомлялося, що Сноуден розглядає можливість звернення з аналогічним проханням до влади Ісландії.

США вимагають від Росії екстрадиції Сноудена. Запит про видачу вони обґрунтували тим, що йому висунуто звинувачення в розголошенні секретної інформації. Проте президент РФ Володимир Путін заявив, що Сноуден не перетинав російський кордон. Крім того, між Росією і США не укладено угоди про видачу злочинців.