Саакашвілі розповів, чим займеться після президентства

Президентські вибори в Грузії намічені на жовтень 2013 року. Згідно з Конституцією, Саакашвілі не зможе взяти участь у майбутніх виборах, оскільки в 2008 році він вже був обраний на другий термін.

Як передає РІА Новости, про це глава Грузії заявив сьогодні на спільній з генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном прес-конференції в Тбілісі.

"Я хочу працювати у напрямі політичного інформування і стандартів освіти. Мене хвилює, чому існують проблеми, які з'являються через відсутність базисних стандартів і знань. Я зроблю все для того, щоб займатися політикою в напрямі, який називається освітою та інформуванням. Я поки що не знаю, яким чином робитиму це, але наша проблема полягає у відсутності базисної освіти", - сказав Саакашвілі.

Після парламентських виборів 1 жовтня минулого року партія Президента - "Єдиний національний рух" - втратила позиції правлячої, і перейшла в опозицію. Проте Саакашвілі зберіг за собою президентський пост, хоча його вплив в країні значно зменшився.

Відповідно до ухвалених змін до Конституції Грузії, після інавгурації Президента, якого оберуть в 2013 році, влада в країні фактично перейде до парламенту і уряду. Нова модель Конституції, прийнята парламентом в 2010 році, передбачає скорочення повноважень Президента і перерозподіл їх між парламентом і урядом.