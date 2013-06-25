Саакашвілі проти пониження статусу генконсульств Грузії в Україні

Сьогодні Саакашвілі прийняв у своїй резиденції віце-прем'єра України Олександра Вілкула, який прибув Грузії напередодні з дводенним візитом.

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На зустрічі посол Грузії в Україні Михайло Уклеба заявив, що йде процес зниження статусу генеральних консульств Грузії, про що вже сповістили владу України, передає агентство Новости-Грузия.

"Хіба зараз час знижувати статус представництва Грузії в Україні? Кому прийшло в голову таке "мудре" рішення? Це рішення приймають для того, щоб замінити призначеного президентом генерального консула на призначеного міністерством закордонних справ консула", - заявив Саакашвілі.

За його словами, дане рішення нашкодить Грузії.

"Порадилися б зі мною, і може, я б сам зняв генерального консула. На що це схоже? Ми скасовуємо статус генерального консульства в країні, яка є нашим головним стратегічним партнером, лише зло мені? Це безвідповідальне і антидержавне рішення. Нам Україна потрібна як повітря. Цей стиль послаблює грузинську державність", - зазначив Саакашвілі.

На даний час посаду генерального консула Грузії в Одесі займає Теймураз Нішніанідзе, а в Донецьку - Зураб Квачадзе.