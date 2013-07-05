Сноудена «оженили» на Чапман в пародійному твіттері
12:15, 05 липня 2013Світ
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На «підробку» підписалися 23 тисячі користувачів.
Сноудена "одружили"
Російські ЗМІ приписали колишньому співробітнику ЦРУ Едварду Сноудену слова про готовність оженитися на Анні Чапман, опубліковані в підробленому Twitter-акаунті.
Про це повідомляє Лента.ру.
Однак, як стверджує журналіст британської газети The Guardian Гленн Грінволд, у Сноудена немає акаунтів на Twitter і Facebook. Крім того, Грінволд окремо підкреслив, що мікроблог @ EJosephSnowden, в якому з'явилося повідомлення, є підробленим.
У середині червня у створенні «підробки» зізнався автор аккаунта. Незважаючи на це, на мікроблог «Сноудена» підписано 23 тисячі користувачів. Користувач, який пише від особи колишнього співробітника ЦРУ, активно спілкується з тими, хто підписався на його "творіння".
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