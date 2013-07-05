Сноудена «оженили» на Чапман в пародійному твіттері

Російські ЗМІ приписали колишньому співробітнику ЦРУ Едварду Сноудену слова про готовність оженитися на Анні Чапман, опубліковані в підробленому Twitter-акаунті.

Про це повідомляє Лента.ру.

Однак, як стверджує журналіст британської газети The Guardian Гленн Грінволд, у Сноудена немає акаунтів на Twitter і Facebook. Крім того, Грінволд окремо підкреслив, що мікроблог @ EJosephSnowden, в якому з'явилося повідомлення, є підробленим.

У середині червня у створенні «підробки» зізнався автор аккаунта. Незважаючи на це, на мікроблог «Сноудена» підписано 23 тисячі користувачів. Користувач, який пише від особи колишнього співробітника ЦРУ, активно спілкується з тими, хто підписався на його "творіння".