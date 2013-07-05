ЗМІ: Сноуден готовий одружитися з Чапман
11:37, 05 липня 2013Світ
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Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден повідомив сьогодні, що готовий позитивно розглянути пропозицію колишньої російської розвідниці Анни Чапман одружитися з нею, щоб вирішити проблему з притулком в Росії.
"Я б одружився з Чапман, незважаючи ні на що. Господи, тільки подивіться на неї!" - написав він на своїй сторінці в "Твіттері".
Телеведуча і колишня розвідниця Анна Чапман зробила пропозицію екс-співробітнику ЦРУ, який вже майже 2 тижні знаходиться в транзитній зоні московського аеропорту Шереметьєво. Шлюб з громадянкою Росії міг би стати для Сноудена виходом з "підвішеної" ситуації.
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