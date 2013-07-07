Екс-главу МАГАТЕ не було призначено прем'єром Єгипту - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на радника з інформації тимчасового президента Єгипту Ахмада аль-Муслімані.

"Ні, інформація про його призначення не відповідає дійсності", - сказав аль-Муслімані, зазначивши, що ведуться наради щодо кандидатури прем'єра.

6 червня ЗМІ повідомили, що екс-глава МАГАТЕ і лідер єгипетської опозиції ель-Барадеї склав присягу перед тимчасовим главою Єгипту як голова перехідного кабінету міністрів.

Після масових народних виступів армія Єгипту усунула від влади президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі, тимчасово призупинила дію Конституції та доручила голові Конституційного суду країни Адлі Мансуру на перехідний період виконувати обов'язки глави держави. Також згідно з планом військових у країні повинен бути створений перехідний уряд.