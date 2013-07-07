У ході розгону демонстрацій на Таксим постраждало 12 журналістів

Про травмованих під час знову відновленого розгону демонстрантів у Стамбулі передає РІА Новости з посиланням на Agi.

Повідомляється, що поліцейські заарештували 59 осіб, які брали участь в акції протесту. За деякими даними, в ході безладів затримано іноземця, національність якого невідома, і двоє журналістів.

На тему: У Туреччині суд заборонив реконструювати площу Таксим

Чергова антиурядова демонстрація почалася в центрі Стамбула в суботу. Кілька тисяч людей зібралися на площі Таксим. Коли натовп демонстрантів спробував увійти на територію столичного парку Гезі, який оточений поліцією, почалися зіткнення. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ.

Акції протесту почалися в Стамбулі в кінці травня через рішення влади вирубати парк Гезі в районі Таксим і побудувати на його місці торгово-розважальний комплекс у рамках реконструкції однойменної площі. Протестувальників підтримали половина провінцій Туреччини і турки, які проживають в країнах Європи. Протести переросли в хвилю виступів проти політики прем'єр-міністра Тайїпа Ердогана.