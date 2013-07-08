П'яний білорус за ніч викрав чотири авто і влаштував їм «краш-тести»

На машинах викрадач поїздив недовго: у певний момент він або чинив ДТП, або втрачав керування, на чому поїздки закінчувалися.

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Перший з викрадених ВАЗ-2107 чоловік вирішив спалити, щоб не залишати відбитків пальців.

На другій з викрадених машин він протаранив металевий паркан і в'їхав у п'ятиповерховий будинок, в третій майже відразу заклинило кермо, а на четвертій він врізався в автомобіль, ледве встигнувши рушити з місця, повідомляє Telegraf.by.

Затримали викрадача на наступний день після звернення власників викрадених машин в міліцію. Примітно те, що вирахували зловмисника саме за відбитками пальців, залишених в машинах. Стосовно нього порушено кримінальну справу.