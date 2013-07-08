США продовжують наполягати на видачі їм Сноудена

"Ми ясно дали зрозуміти, що він обвинувачений. Консультації по відповідних каналах проведені, в тому числі з російською владою. Хоча ми і не маємо угоди про екстрадицію з Росією, у неї є всі підстави видати Сноудена США", - заявив на брифінгу в понеділок офіційний представник Білого дому Джей Карні, повідомляє РІА Новости.

Влада РФ раніше заявила, що американець прибув в "Шереметьєво" як транзитний пасажир і російський кордон не перетинав. Президент РФ Володимир Путін, крім того, заявляв, що Росія не збирається видавати США колишнього агента американських спецслужб Едварда Сноудена, тому що "Росія ніколи нікого нікуди не видає".