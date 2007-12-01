Прокинувся вулкан Попокатепетль (фото)

Вулкан Попокатепетль, другий заввишки в Мексиці, вранці 1 грудня прокинувся і викинув на висоту до 3000 метрів пару і попіл, передає Лента.ру з посиланням на AFP.

В останні тринадцять років вулкан активізується в грудні. Минулого тижня над вулканом з`явився двокілометровий стовп диму, проте попелу не випало. Цього разу випадіння попелу на місто Пуебла (Puebla) почалося за кілька годин після викиду. Влада поки що стверджує, що безпосередньої загрози для мешканців навколишніх населених пунктів немає.

1994 року сталося велике виверження вулкана. Доступ до нього в радіусі 12 кілометрів був перекритий військовослужбовцями.

Попокатепетль, чия назва мовою ацтеків означає "Димна гора", розташований за 55 кілометрів на південний схід від столиці країни, Мехіко і за 45 кілометрів на північний захід від міста Пуебла. Висота вулкана - 5452 метри над рівнем моря.

Геофізики стверджують, що деякі вулкани здатні до вивержень в сотні разів потужніших, ніж відомі досі. Катаклізми такого масштабу вже відбувалися на Землі - задовго до появи цивілізації. Раніше американські геологи виявили порівняно неглибоко метровий шар вулканічної золи в національному парку Єллоустоун (Yellowstone). Винуватцем його виникнення вважають виверження виняткової сили приблизно 620 тисяч років тому.

Наслідки гігантського виверження детально описані в доповіді, поданій робочою групою із стихійних лих при уряді Великобританії. Великі території виявляються поховані під шаром лави, а викинуті в атмосферу пил і зола утруднюють доступ сонячних променів до земної поверхні, що позначається на глобальному кліматі. Так "надвиверження" вулкана Тоба на острові Суматра 74 тисячі років тому призвело до помітного похолодання і загибелі трьох чвертей флори Північної півкулі.