Холодильний склад горить у Британії: влада побоюється токсичного викиду

Велика пожежа сталася сьогодні на рефрижераторному складі європейської транспортної компанії Norbert Dentressangle, розташованому біля міста Грентем у східній частині Великобританії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт британської телерадіомовної корпорації Бі-Бі-Сі.

За даними ЗМІ, займання почалося близько 15.15 за місцевим часом. Очевидці повідомляють про клуби густого диму, які видно за кілька кілометрів від місця пожежі. Автомобілістів, що рухаються по автомагістралі, яка пролягає поблизу підприємства Norbert Dentressangle, попереджають про можливе порушення видимості через задимлення. Про потерпілих в результаті події не повідомляється.

Як передає Бі-Бі-Сі, місцева влада побоюється викиду в результаті пожежі в атмосферу токсичних газів. Всі співробітники складу були евакуйовані, мешканцям навколишніх будинків рекомендовано не відкривати вікна і двері і по можливості не виходити на вулицю.

Протипожежні служби продовжують боротьбу з вогнем.