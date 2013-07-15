У Росії в підпільному швейному цеху жили кабани, ведмідь і страуси

Швейних цех і вольєри з "екзотичними тваринами" розташовувалися на території однієї з приватних садиб Люберецького району, повідомляє РІА Новости з посиланням на регіональне ГУМВС.

"Поліцейські виявили розташовані на території землеволодіння вольєри, в яких перебували дикі тварини: ведмідь, страуси, кабани", - сказано в повідомленні. Постояльці пояснили поліції, що тварини куплені в цирку, але документи про законне придбання надати не змогли.

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При цьому швейний цех працював позмінно, і залишати його територію мігрантам заборонялося. Вся продукція випускалася під марками відомих брендів. Одяг шили з неякісної сировини, а продавали на ринках Москви і Московської області і поставляли у великі мережеві магазини.

У відділ поліції для встановлення особи потрапили 67 осіб, там у них взяли відбитки пальців і занесли в базу обліку.

"Іноземців, які порушили законодавство, буде оштрафовано й видворено за межі РФ", - повідомляє відомство.

Подальша доля звірів буде вирішена після проведення перевірки. Також вирішується питання про порушення кримінальної справи щодо організаторів нелегальної міграції, їм загрожує до шести років ув'язнення.