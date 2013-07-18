Тюремники підтвердили, що учасницю Pussy Riot етапували силою

Співробітники ізолятора "застосували силу" до учасниці Pussy Riot Марії Альохін через те, що вона "відмовилася підкоритися їхнім законним вимогам", повідомив РІА Новости в четвер начальник прес-служби УФСВН по Пермському краю Станіслав Волегов.

"(Після того, як) адвокат і Альохіна були ознайомлені з постановою Березняківського суду про етапування Альохіної, та відмовилася виконати законну вимогу співробітників ізолятора, і вони були змушені застосувати силу", - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши, в чому саме полягала ця вимога.

Він підкреслив, що дівчина не отримала ніяких пошкоджень, і зараз її етапують до Пермі.

Тим часом адвокат Альохіної Ірина Хрунова заявила РАПСІ, що конвой застосував силу до Альохіної, щоб відправити її на етап. "На сьогодні був призначений етап. Якщо він зривається, то для ФСВП це НП, вони повинні написати безліч пояснювальних. Тому, я думаю, що конвой застосував до неї силу, щоб відправити її на етап", - сказала адвокат.

Альохіну перевели з колонії в місті Березники в СІЗО Солікамська, звідки, за даними захисника, її направлять до СІЗО Пермі для особистої участі у засіданні суду за скаргою на відмову в умовно-достроковому звільненні.

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Альохіна і ще одна учасниця Pussy Riot Надія Толоконникова відбувають покарання у колоніях за так званий панк-молебень у храмі Христа Спасителя в Москві, проведений в лютому 2012 року. Їх соратниці Катерині Самуцевич суд раніше замінив реальний термін умовним.