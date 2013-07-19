У Каїрі спалахнули нові зіткнення

Зіткнення між прихильниками і супротивниками позбавленого влади військовими президента Єгипту Мухаммеда Мурсі спалахнули сьогодні в одному з районів Каїра.

Як передає ІТАР-ТАСС, сутички почалися після п'ятничної молитви поблизу головної мечеті країни Аль-Азхар поряд з ринком Хан-ель-Халілі.

Активісти "Братів-мусульман" влаштували мітинг на підтримку екс-глави держави, викрикуючи гасла проти командування ЗС і міністра оборони Абдель Фаттаха ас-Сісі. Це не сподобалося місцевим жителям, і словесні перепалки між прихильниками ворогуючих таборів швидко переросли в бійки. За свідченням очевидців, в районі сутичок було чутно стрілянину.

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На місце зіткнень за деякий час прибули поліцейські, які встали між сторонами живим щитом. У районі мечеті Аль-Азхар затримані 13 осіб, зокрема, шестеро сірійців і палестинець, які намагалися нападати на силовиків. Про постраждалих інформації поки що не надходило.