У залі прибуття аеропорту Пекіна прогримів вибух (фото)

Подробиці інциденту поки не наводяться, відзначає РІА «Новости».

У свою чергу радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на державне агентство «Сіньхуа» повідомляє, що інформації про можливі жертви і потерпілих немає. Також невідомі причини, теракт це чи нещасний випадок.

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У Китаї не працюють популярні в усьому світі соціальні мережі, зокрема Facebook і Twitter, тому одержати хоч якусь інформацію від можливих очевидців поки неможливо.