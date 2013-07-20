У залі прибуття аеропорту Пекіна прогримів вибух (фото)
16:19, 20 липня 2013Світ
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Вибух стався в аеропорту Пекіна в залі прибуття, повідомляє телеканал Skу News з посиланням на китайські ЗМІ.
В аеропорту Пекіна прогримів вибух / Фото: Сіньхуа
Подробиці інциденту поки не наводяться, відзначає РІА «Новости».
У свою чергу радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на державне агентство «Сіньхуа» повідомляє, що інформації про можливі жертви і потерпілих немає. Також невідомі причини, теракт це чи нещасний випадок.
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У Китаї не працюють популярні в усьому світі соціальні мережі, зокрема Facebook і Twitter, тому одержати хоч якусь інформацію від можливих очевидців поки неможливо.
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