Верховний суд Мордовії відмовив Толоконниковій з Pussy Riot в УДЗ

Таким чином, суд відхилив апеляційну скаргу адвокатів Толоконникової на рішення Зубово-Полянського суду республіки про відмову в УДЗ, пише РІА Новости з посиланням на РАПСІ.

Адвокат Ірина Хрунова на засіданні заявила, що її підзахисна "поводиться в колонії більш ніж ідеально". "Особистість Толоконниковой, її судові процеси - все це привертає увагу громадськості. Для колонії вона є певною проблемою, шлейф популярності справи тягнеться досі, колонія не знає, що з нею робити", - зазначила адвокат.

На її думку, адміністрація колонії вишукує будь-який привід для стягнення.

"Що зазвичай відбувається в колоніях - злодійство, речі беруться сильними у слабких, бійки, різня, нецензурна лайка на адресу адміністрації. Порівняно з цим ті порушення, які ставляться в провину Толоконниковій, виглядають просто смішно", - сказала Хрунова. Вона нагадала, що в ході розгляду клопотання про УДЗ ув'язнену дорікали, що вона в колонії не ходить в клуб, бібліотеку, не бере участі у конкурсі. "Як тільки вона вийшла в клуб, щоб вибрати собі пісню, її підловили і оголосили стягнення", - додала адвокат.

"Час, проведений в колонії, нічого не дав моєму виправленню, тому я не бачу ніякої доцільності в подальшому утриманні під вартою", - сказала Толоконникова. Вона додала, що буде рада, якщо "вийде зі дзвінком" і їй не додадуть додатковий термін у якій-небудь новій кримінальній справі.