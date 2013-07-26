За повідомлення про «бомбу в парламенті» затримали 71-річного жителя Кутаїсі

За звинуваченням у неправдивому повідомленні про вибуховий пристрій у будівлі парламенту затримали 71-річного жителя Кутаїсі, передає агентство "Новости-Грузия".

"Обвинувачений Омар П. 26 липня подзвонив у Центр оперативного управління невідкладної допомоги МВС" 112 "і заявив, що в Кутаїсі вибухне будівля парламенту", - йдеться в повідомленні прес-служби міністерства внутрішніх справ.

За даними МВС, співробітники правоохоронних органів через кілька хвилин з'явилися на місце, евакуювали депутатів і персонал, а потім оточили будівлю по периметру.

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"На місці з дотриманням відповідних правил працювали служба саперів МВС і кінологи. Через годину після початку роботи з'ясувалося, що тривога була помилковою. Знаходження в парламенті бомби не підтвердилося", - йдеться в повідомленні.

Слідство ведеться за статтею 331 КК Грузії - неправдиве повідомлення про тероризм.