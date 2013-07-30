США повернули Іраку меч Саддама Хусейна (фото)

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт імміграційної та митної поліції США.

Офіційна церемонії передачі відбулася у понеділок, 29 липня, в резиденції посла Іраку у Вашингтоні Лукмана Фейлі (Lukman Faily).

Меч був виявлений в США в січні 2012 року на аукціоні в Манчестері (Нью-Гемпшир). Аукціонна компанія Amoskeag встигла продати його за 15 тисяч доларів. Представники Amoskeag пояснили, що придбали меч у жовтні 2011 року в американського військового історика. Той, судячи з усього, стверджував, що отримав дозвіл зберегти меч як сувенір і влада США не має з цього приводу претензій.

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Імміграційна та митна поліція США з'ясувала, що насправді меч був ввезений до США незаконно. Він не може вважатися військовим трофеєм, оскільки не використовувався як зброя на війні. У зв'язку з цим влада конфіскувала лот, поки новий власник не встиг переказати за нього гроші.

Меч є подарунком колишньому іракському диктаторові Саддаму Хусейну. Його довжина становить 1,1 метра, а піхви прикрашені написами арабською мовою, зробленими золотом. Повідомляється, що підрозділ військових істориків вивіз його з Багдада в 2003 році.

В останні роки Вашингтон неодноразово повертав іракському уряду культурні та інші цінності, незаконно вивезені з країни під час військових дій. Серед них були картини, автомати Калашникова, глиняні статуетки, стародавні золоті сережки і монети.