США розсекретять деталі електронного стеження

Громадськість отримає частковий доступ до документів про роботу Суду з нагляду за зовнішньою розвідкою (FISC)​​, передає Reuters.

Причиною розсекречення став скандал з колишнім співробітником Агентства національної безпеки (АНБ) Едвардом Сноуденом, який наприкінці червня 2013 оприлюднив подробиці американської програми з кібершпигування.

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"Я думаю, що це правильний крок. Думаю, що це допоможе нам пояснити, що і як ми робимо. Чим більше ми зможемо розповісти американському народу - тим краще. Ми завжди повинні врівноважувати безпеку держави і відкритість та підзвітність. Думаю, що ми робимо вірні кроки ", - цитує директора Національної розвідки РосБізнесКонсалтинг.