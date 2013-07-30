Військові пустили Ештон до заарештованого Мурсі

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Раніше ЗМІ повідомили, що в ніч на вівторок Ештон на вертольоті вилетіла з Каїра для зустрічі з Мурсі. Де саме відбувалася зустріч, не повідомляється.

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Ештон з понеділка веде переговори з новою єгипетською владою в Каїрі. Раніше США заявили, що військові повинні допустити главу дипломатії Євросоюзу до Мурсі.

Мухаммед Мурсі був повалений єгипетськими військовими 3 липня на тлі масових протестів проти його правління. У минулу п'ятницю, 26 липня, генпрокуратура Єгипту прийняла рішення заарештувати Мурсі на 15 діб у рамках розслідування висунутих йому звинувачень в організації та участі у нападах на військових, поліцейські ділянки та в'язниці під час подій січня-лютого 2011 року.

Відтоді Мурсі перебуває під арештом без висунення звинувачень і позбавлений можливості спілкуватися із зовнішнім світом. Тим часом прихильники екс-президента і рух "Брати-мусульмани", який його підтримує, проводять масові демонстрації, розгін яких супроводжувався в останні тижні численними жертвами.