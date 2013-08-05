У Китаї закінчили основну конструкцію 580-метрового хмарочоса (фото)

Після того, як був закінчений останній, 125-й, поверх, висота хмарочоса досягла 580 метрів.

Зрештою, цей хмарочос після встановлення декоративних елементів виросте до 632 метрів і стане найвищою будівлею в Китаї, пише Сіньхуа.

За задумом авторів проекту, вежа стане новою "візитною карткою" Шанхаю. Вона повинна бути здана в експлуатацію в 2015 році.

Як повідомив головний інженер проекту Фан Цінцян, у "Шанхайській вежі" будуть розташовуватися офісні приміщення, магазини, п'ятизірковий готель, виставкові та конференційні зали, а також зони для відпочинку і розваг.

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Із завершенням зведення основних конструкцій будівлі почалася робота з залучення бізнесменів до освоєння цього комплексу, зазначив президент компанії-забудовника "Шанхайської вежі" Гу Цзяньпін. За його словами, нова будівля допоможе задовольнити великий попит на комфортабельні і фешенебельні офісні приміщення, в той час як Шанхай активно перетворюється на міжнародний фінансовий центр і зону вільної торгівлі.