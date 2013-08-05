Через чуму свиней Росія ввела режим НС у прикордонній з Україною області

Про це повідомляє офіційний сайт МНС Росії в Ростовській області.

Згідно з повідомленням, у районі за попередніми даними, відчуженню підлягає 600 голів свиней.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, в Росії зафіксовано два нові осередки АЧС - в Ярославській і Смоленській областях.

Минулого тижня в Росії виявлено нові спалахи АЧС на території відразу п'яти областей - Тамбовської, Смоленської, Волгоградської, Московської та Тульської. У цілому, в Росії з початку року зафіксовано більше 60 вогнищ африканської чуми свиней.

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23 липня віце-прем'єр-міністр РФ Аркадій Дворкович заявив, що голови господарств спільно з керівниками місцевих органів самоврядування приховують на первинному етапі факти виникнення вогнищ африканської чуми свиней.

В Україні в липні 2012 року випадок виникнення АЧС був зафіксований на території Запорізької області. Уряд тоді виділив Запорізькій облдержадміністрації 483 тис. грн на компенсацію збитків за вилучених у населення свиней для ліквідації спалаху захворювання.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів'я захворілих свиней гине. Тварини з підозрілим захворюванням знищуються. Для людини АЧС безпечна.