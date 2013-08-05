ЗМІ: Армія запропонує Братам-мусульманам місця в уряді Єгипту

Про це повідомило агентство Рейтер з посиланням на високопоставлені джерела в командуванні і в політичному керівництві Єгипту, передає РІА Новости.

"Буде започатковано ініціативу, щоб ми могли завершити кризу, а Брати-мусульмани припинили свої акції", - повідомило джерело. За його даними, влада також запропонують розблокувати рахунки "Братів-мусульман", що підтримують відстороненого від влади президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі.

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У першу річницю приходу до влади Мурсі в Єгипті почалися безпрецедентні за масштабом акції протесту з вимогою його відставки і проведення дострокових виборів. На початку липня в ситуацію втрутилася армія Єгипту, яка усунула Мурсі від управління країною й ізолювала на одному з військових об'єктів.

Були заарештовані і лідери "Братів-мусульман". Зокрема, в каїрській в'язниці перебувають заступники верховного наставника руху Мохаммеда Бадіа Хайрат аш-Шатир і Рашад аль-Байюмі. Щодо лідерів "Братів-мусульман", як і самого Мурсі, ведеться кримінальне розслідування за звинуваченнями у шпигунстві, підбурюванні до насильства і завданні серйозного збитку економіці держави.