НАТО заявляє, що не планує втручатися в події в Єгипті

Про це заявив головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, американський генерал Філіп Брідлав, передає РІА Новости.

"На даний момент НАТО не планує будь-яких дій щодо Єгипту", - наводить у четвер слова генерала низка європейських ЗМІ.

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Проте, за словами воєначальника, як і у випадку з Сирією, Північноатлантичний альянс уважно відстежує і аналізує розвиток ситуації в Єгипті. "За потреби ми зробимо те, що необхідне, аби подбати про наших партнерів з НАТО", - сказав Брідлав.

В останні дні в Каїрі, Олександрії та інших великих містах Єгипту відбуваються масові демонстрації прихильників усуненого від влади Мурсі, які супроводжуються сутичками з поліцією та місцевими мешканцями. Внаслідок цих сутичок вже загинули кілька десятків людей, сотні отримали поранення. Одночасно відбуваються багатотисячні маніфестації на підтримку сформованого на початку липня тимчасового керівництва країни.