НАТО заявляє, що не планує втручатися в події в Єгипті

11:59, 01 серпня 2013
Світ
391 0

НАТО поки не планує втручатися в ситуацію в Єгипті, де 3 липня на тлі масових протестів військові усунули від влади президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі, але уважно відстежує її розвиток.

НАТО уважно моніторить ситуацію в Єгипті

Про це заявив головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, американський генерал Філіп Брідлав, передає РІА Новости.

"На даний момент НАТО не планує будь-яких дій щодо Єгипту", - наводить у четвер слова генерала низка європейських ЗМІ.

На тему: Єгипетські ісламісти готують "Марш мільйонів"

Проте, за словами воєначальника, як і у випадку з Сирією, Північноатлантичний альянс уважно відстежує і аналізує розвиток ситуації в Єгипті. "За потреби ми зробимо те, що необхідне, аби подбати про наших партнерів з НАТО", - сказав Брідлав.

В останні дні в Каїрі, Олександрії та інших великих містах Єгипту відбуваються масові демонстрації прихильників усуненого від влади Мурсі, які супроводжуються сутичками з поліцією та місцевими мешканцями. Внаслідок цих сутичок вже загинули кілька десятків людей, сотні отримали поранення. Одночасно відбуваються багатотисячні маніфестації на підтримку сформованого на початку липня тимчасового керівництва країни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter