АЕС Фукусіма-1 знову в аварійній ситуації

Вони попереджають, що якщо рішення не буде знайдене впродовж трьох тижнів, забруднена вода почне потрапляти у Тихий океан.

Триває зведення підземного бар'єра, який має стримувати ґрунтові води та не пропускати їх до резервуарів пошкоджених реакторів. Тим не менше, рівень ґрунтових вод навколо АЕС швидко піднімається.

Як повідомляє ВВС Україна, уряд Японії вимагає від компанії-оператора TEPCO вжити необхідних заходів.