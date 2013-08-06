Брейвіка в університет Осло не прийняли: недостатньо підготовлений

Керівництво університету Осло відмовило у прийомі терористові Андерсу Брейвіку, який подав до навчального закладу документи, щоб вивчати політологію, передає РІА Новости з посиланням на Франс Прес.

"Ми дійшли висновку, що він недостатньо підготований для того, щоб приступити до вивчення курсу політичних наук", - повідомив агентству ректор університету Олі Петер Оттерсен.

У Норвегії діє закон, згідно з яким в'язні можуть отримувати освіту. Вищі навчальні заклади країни приймають абітурієнтів, виходячи з оцінок, які вони отримали під час шкільних іспитів. При цьому вступний бал в різні роки може змінюватися.

За даними агентства, Брейвік не закінчив середню школу і отримував подальшу освіту через інтернет. Адвокат Брейвіка заявила, що він уже в тюрмі розпочав вивчення шкільної програми і складання іспитів, щоб набрати потрібні бали для вступу до університету.

Брейвік 22 липня 2011 влаштував вибух в урядовому кварталі норвезької столиці, в результаті якого загинули вісім осіб, і стрілянину в молодіжному таборі робочої партії Норвегії на острові Утейя, де загинули 69 людей. Брейвік був засуджений до 21 року в'язниці.