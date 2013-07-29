Під аварійною АЕС в Японії рівень тритію у воді в 145 разів перевищує норму

Відповідно до оприлюдненого в ніч на понеділок прес-релізу компанії, зразки води були взяті в минулу п'ятницю з тунелю, розташованого поруч з турбінним відсіком другого енергоблоку АЕС "Фукусіма-1" і всього в 50 метрах від берегової лінії, пише РИА Новости.

Раніше TEPCO повідомила, що вміст радіоактивного цезію-134 у воді в тунелі становить 750 мільйонів беккерелів на літр. Вміст радіоактивного цезію-137 зафіксовано на рівні 1,6 мільярда беккерелів на літр. Рівень вмісту радіоактивних елементів бета-розпаду, зокрема стронцію-90, зафіксований на позначці 750 мільйонів беккерелів на літр води. Проби були проведені також в минулу п'ятницю.

Експерти TEPCO не виключили, що настільки високі показники можуть говорити про те, що вода в тунелі скупчилася відразу після аварії в березні 2011 року і залишалася всередині тунелю досі. Аварія на АЕС через цунамі 11 березня 2011 року призвела до витоку радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Повна ліквідація наслідків аварії займе 30-40 років.

Раніше влітку цього року компанія-оператор АЕС "Фукусіма-1" ТЕРСО заявила про перевищення норм вмісту стронцію і тритію в грунтовій воді біля другого блоку станції. Крім цього було також заявлено про підвищення рівня вмісту радіоактивного тритію в морській воді поблизу станції.