Washington Post: Путін здійснив нову Жовтневу революцію

Події, що відбуваються в Росії сьогодні, можна сміливо назвати ехом Жовтневої революції. Як пише газета The Washington Post, в даний момент увага світу зосереджена на результатах парламентських виборів у Росії і виході країни з ДЗЗСЄ, який став протестом проти ракетного щита НАТО в Східній Європі. Президент Росії Володимир Путін задав нову чітку стратегію: Росія повинна бути світовою державою.

Своє прагнення до цього статусу країна почала із завоювання підводних територій. Боротьба навколо енергетичних постачань привела до того, що 2 серпня російський підводний човен встановив російський прапор на морському дні в районі Північного полюса. 30 жовтня Росія подала заявку на встановлення контролю над величезними нафтовими резервами, газом і коштовним камінням під Ломоносівським хребтом. Подібне завоювання може зробити Росію найбільшим експортером нафти. Крім того, Путін оголосив, що Росія розробляє нові типи ядерної зброї, і назвав цю програму «грандіозною». Також Росія шукає шляхи розширення своїх військово-морських зон, починаючи із проекту зі створення військово-морських баз в Середземному морі, перш за все, в Сірії, який стартував 3 серпня .

Якою б не була її сила як країни, Росія розсудила, що бути наодинці небезпечно і що їй також потрібний альянс. Варшавський пакт пішов у небуття, і хорошим субститутом може бути Шанхайська організація співпраці (ШОС). Крім того, як пише газета, оскільки ведення війни більше не є монополією солдатів, то почалися бойові дії в інтернеті. Про це свідчать кібератаки проти Естонії. Хоча Росія спростувала свою причетність, досі вважається, що за цим саботажем стояла саме вона. Завоювання, засоби заборони, альянс і інтернет-війна свідчать про те, що через 90 років після Жовтневої революції почалася нова російська ера, зазначає видання.

Газета.ру