Обаму досі чекають у Москві
00:34, 08 серпня 2013Світ
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Запрошення для Президента США Барака Обами відвідати Москву залишається чинним, Росія і далі готова співпрацювати з Вашингтоном з усіх питань порядку денного.
Про це заявив журналістам помічник Президента РФ Юрій Ушаков
"У Президента США було і залишається запрошення відвідати Росію з візитом. Російські представники готові і далі працювати з американськими партнерами з усіх ключових питань двостороннього і багатостороннього порядку денного", - передає РІА «Новости».
Раніше прес-секретар Білого дому Джея Карні заявив, що двостороння зустріч Президентів США і РФ у вересні скасована через відсутність прогресу щодо порядку денного.
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