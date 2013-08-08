Обаму досі чекають у Москві

00:34, 08 серпня 2013
Світ
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Запрошення для Президента США Барака Обами відвідати Москву залишається чинним, Росія і далі готова співпрацювати з Вашингтоном з усіх питань порядку денного.

Про це заявив журналістам помічник Президента РФ Юрій Ушаков

"У Президента США було і залишається запрошення відвідати Росію з візитом. Російські представники готові і далі працювати з американськими партнерами з усіх ключових питань двостороннього і багатостороннього порядку денного", - передає РІА «Новости».

Раніше прес-секретар Білого дому Джея Карні заявив, що двостороння зустріч Президентів США і РФ у вересні скасована через відсутність прогресу щодо порядку денного.

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