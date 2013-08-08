У Молдові відмовляться від радянських паспортів

"Після її завершення у вересні 2014 року участь у виборах за застарілими документами стане неможливою", - заявив міністр інформаційних технологій і зв'язку Павло Філіп.

За його словами, як повідомляє ІТАР-ТАРС, на даний момент в країні налічується майже 220 тисяч власників документів радянського зразка.

З ініціативи Ліберальної партії відмовитися від них планувалося ще торік, однак власники таких документів - у більшості своїй літні люди - не поспішали розлучатися з ними.

Проти цього рішення виступила також опозиційна партія комуністів, лідери якої звинуватили владу в "позбавлення права голосу" електорату опозиції.

"Цього разу уряд вирішив максимально спростити процедуру заміни і зробити її безкоштовною, громадянам не доведеться обходити різноманітні установи", - повідомив міністр.

Молдавія залишається єдиною з колишніх радянських республік, де ще діють паспорти старого зразка. Ними можна користуватися всередині країни.