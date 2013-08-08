Українських саперів в Афганістані розмістять поблизу іранського кордону

Це передбачено Технічною угодою, яку в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі підписали від імені міністрів оборони двох держав військовий представник Місії України при НАТО Анатолій Петренко та військовий представник Італії при НАТО/ЄС Жан Марко Кьяріні, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України.

Згідно з досягнутими домовленостями, український національний персонал виконуватимете завдання у складі італійського контингенту в рамках МССБ на території провінції Герат в Афганістані.

Як зазначається в повідомленні, з ініціативою запросити українських військових фахівців до спільного виконання завдань у провінції Герат виступила Італія (яка є провідною країною в Регіональному командуванні “Захід” МССБ), зважаючи на досвід українських фахівців у сфері розмінування та протидії саморобним вибуховим пристроям.

Впродовж останніх семи років українські військові медики, штабні офіцери, фахівці з питань цивільно-військового співробітництва та сапери виконували завдання у складі литовської групи з реконструкції провінції Гор в рамках МССБ в Афганістані.