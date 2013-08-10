Сутички католиків і протестантів у Белфасті: постраждали 26 поліцейських (фото, відео)

Нещодавно в місті, тільки що почало отямлюватися після багаторічного кровопролитного конфлікту між католиками, що наполягають на приєднанні Північної Ірландії до Республіки Ірландія, та протестантами, що підтримують єдність Великобританії в її нинішньому вигляді, почалася чергова хвиля сутичок, передає РІА Новости з посиланням на телеканал Sky News .

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"Під час акції протесту лоялістів, які протестували проти виступів оранжистів у центрі Белфаста, постраждали 26 поліцейських. П'ятеро були доставлені до лікарні. Також повідомляється про постраждалих серед населення", - зазначає телеканал.

Під час сутичок з маніфестантами поліція застосувала водомети, у відповідь в поліцейських полетіли камені і пляшки.

Напередодні в аналогічних сутичках постраждали вісім поліцейських.