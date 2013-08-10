Сутички католиків і протестантів у Белфасті: постраждали 26 поліцейських (фото, відео)

14:46, 10 серпня 2013
Світ
896 0

У сутичках, що тривають у столиці Північної Ірландії Белфасті, в ніч на суботу постраждали 26 поліцейських.

Заворушення у Белфасті

Нещодавно в місті, тільки що почало отямлюватися після багаторічного кровопролитного конфлікту між католиками, що наполягають на приєднанні Північної Ірландії до Республіки Ірландія, та протестантами, що підтримують єдність Великобританії в її нинішньому вигляді, почалася чергова хвиля сутичок, передає РІА Новости з посиланням на телеканал Sky News .

На тему: Незалежна Шотландія візьме на себе частину держборгу Великобританії - міністр

"Під час акції протесту лоялістів, які протестували проти виступів оранжистів у центрі Белфаста, постраждали 26 поліцейських. П'ятеро були доставлені до лікарні. Також повідомляється про постраждалих серед населення", - зазначає телеканал.

Під час сутичок з маніфестантами поліція застосувала водомети, у відповідь в поліцейських полетіли камені і пляшки.

Напередодні в аналогічних сутичках постраждали вісім поліцейських.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter