ЗМІ: У Москві заарештували українця, підозрюваного у жорстокому потрійному вбивстві

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Слідчий комітет РФ.

Як раніше повідомлялося, три розчленовані тіла виявили в п'ятницю в квартирі на Автозаводській вулиці в Москві. За даним фактом порушено кримінальну справу, затримано двох підозрюваних: одного - безпосередньо у вбивстві, іншого - у приховуванні слідів злочину.

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"Сьогодні за клопотанням слідства підозрюваному у скоєнні вказаного злочину 39-річному чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - йдеться в повідомленні.

За даними джерела агентства в правоохоронних органах столиці, підозрюваний у вбивстві, громадянин України, металевим прутом вбив трьох чоловіків, які наймали кімнату, через борг з оплати житла. Сліди злочину він намагався приховати за допомогою знайомого, який також є громадянином України.