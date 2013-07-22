Затриманому у Британії українцю офіційно висунуто звинувачення у вбивстві

Завтра українець постане перед судом, повідомляє сайт поліції графства Західний Мідленд.

"З огляду на наявність доказів і в інтересах суспільства Павло Лапшин має бути звинувачений у вбивстві. Дане рішення було прийнято відповідно до Кодексу королівської служби обвинувачення", - заявила Луїза Грей, співробітниця антитерористичного відділу даної служби.

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Зараз тривають допити Лапшина щодо вибухів біля мечетей в Англії. Англійська поліція просить свідків та очевидців даних подій телефонувати за номером 101, сказано в повідомленні.

Також поліція співпрацює з офіційними представниками України задля вивчення минулого заарештованого українця.

Нагадаємо, 18 липня поліцією Вест-Мідленду (Бірмінгем, Великобританія) були затримані двоє громадянин України за підозрою у причетності до скоєння на території Сполученого Королівства терактів і вбивства.

Один із затриманих громадян України був згодом звільнений без висунення будь-яких звинувачень.