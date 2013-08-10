У Росії петиція проти антипіратського закону набрала 100 тисяч голосів

Про це повідомляє РІА Новости.

Петиція, що закликає до скасування закону про захист інтелектуальних прав в інтернеті, була розміщена Піратською партією Росії спільно з Асоціацією користувачів інтернету та проектом "Роскомсвобода" 4 липня 2013 року. Для розгляду експертами уряду ініціативі необхідно було зібрати мінімум 100 тисяч голосів. "Антипіратський" закон набув чинності з 1 серпня.

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"Ми вважаємо, що цей закон спрямований не стільки проти поширення нелегального контенту, скільки проти розвитку Інтернету в Росії, націлений на його руйнування, а також ущемляє інтереси національної інтернет-індустрії і права інтернет-громадськості", - написано в петиції.

"Мета петиції, крім скасування даного закону, - примус до переговорів і складання нового суспільного договору з урахуванням думки всіх сторін, в тому числі користувачів", - сказав голова Піратської партії Росії Павло Розсудов.

"Ініціатива, що отримала під час голосування необхідну підтримку (набрала 100 000 голосів), спрямовується в експертну робочу групу. У даному разі групу федерального рівня, яку очолює міністр Михайло Абізов", - повідомив у свою чергу президент Фонду інформаційної демократії Ілля Массух. Він зазначив, що за результатами розгляду ініціативи експертна робоча група не більше ніж за два місяці повинна підготувати висновок і рішення про розробку відповідного нормативного правового акту або вжиття інших заходів з реалізації ініціативи.

Ініціатива Піратської партії подолала 100-тисячний поріг за місяць і один тиждень.