У Франції автобус з водієм-українцем потрапив у смертельне ДТП
10:17, 11 серпня 2013Світ
1080 0
Автобус компанії Eurolines зазнав аварії в департаменті Од на півдні Франції, дві людини загинули, 30 отримали поранення.
У Франції зазнав аварії пасажирський автобус / Фото : vandrouki.by
Автобус, який перевозив 44 особи, прямував з Марселя до іспанського міста Мурсія. ДТП сталася у ніч на неділю на трасі A9. Водії автобуса - француз, іспанець і українець.
На тему: На Тернопільщині зіткнулися дві маршрутки: 18 людей - у лікарні
Три особи перебувають у критичному стані і доставлені в лікарні, повідомляє РІА Новости.
Обставини аварії не повідомляються. Причини ДТП з`ясовуються.
Як повідомляв УНІАН, у Криму на Керченському шосе в автокатастрофі за участю екскурсійного автобуса постраждало 13 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter