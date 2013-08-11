У Франції автобус з водієм-українцем потрапив у смертельне ДТП

Автобус, який перевозив 44 особи, прямував з Марселя до іспанського міста Мурсія. ДТП сталася у ніч на неділю на трасі A9. Водії автобуса - француз, іспанець і українець.

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Три особи перебувають у критичному стані і доставлені в лікарні, повідомляє РІА Новости.

Обставини аварії не повідомляються. Причини ДТП з`ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, у Криму на Керченському шосе в автокатастрофі за участю екскурсійного автобуса постраждало 13 осіб.