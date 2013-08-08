На Тернопільщині зіткнулися дві маршрутки: 18 людей - у лікарні
На Тернопільщині зіткнулися два маршрутних мікроавтобуси, які слідували за маршрутом «Шумськ-Кременець» та «Матвіївці-Шумськ».
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної прокуратури, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці поблизу села Круголець Шумського району.
За попередніми даними, в транспортних засобах перебувало близько 40 пасажирів, у тому числі двоє дітей віком 9 та 6 років.
Наразі для проходження стаціонарного лікування та проведення обстеження вже госпіталізовано 18 осіб з травмами різного ступеня тяжкості, серед них – двоє дітей.
Правоохоронними органами проводиться огляд місця події та встановлюються причини зіткнення.
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На місці автопригоди працюють також працівники Тернопільської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері з метою проведення перевірки наявності дозвільних документів та правомірності здійснення пасажирських перевезень.