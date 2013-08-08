У Криму екскурсійний автобус зіткнувся з трьома авто: 13 постраждалих

Сьогодні, 8 серпня, о 08:00 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на Керченському шосе (Автономна Республіка Крим) сталася аварія за участю чотирьох автомобілів: «ГАЗ ВТ», Daewoo Lanos, Mazda, мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в екскурсійному мікроавтобусі, що рухався за маршрутом «Керч-Бахчисарай», перебували 16 людей.

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За попередніми даними, постраждало 13 людей, які доставлені у Феодосійську міську лікарню. Стан потерпілих наразі уточнюється.

На місце події виїжджали рятувальники, лікарі швидкої медичної допомоги, працівники міліції.