У Криму екскурсійний автобус зіткнувся з трьома авто: 13 постраждалих
12:33, 08 серпня 2013Суспільство
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У Криму на Керченському шосе в автокатастрофі за участю екскурсійного автобуса постраждало 13 осіб.
В екскурсійному автобусі було 16 пасажирів
Сьогодні, 8 серпня, о 08:00 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на Керченському шосе (Автономна Республіка Крим) сталася аварія за участю чотирьох автомобілів: «ГАЗ ВТ», Daewoo Lanos, Mazda, мікроавтобус Mercedes Sprinter.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в екскурсійному мікроавтобусі, що рухався за маршрутом «Керч-Бахчисарай», перебували 16 людей.
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За попередніми даними, постраждало 13 людей, які доставлені у Феодосійську міську лікарню. Стан потерпілих наразі уточнюється.
На місце події виїжджали рятувальники, лікарі швидкої медичної допомоги, працівники міліції.
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