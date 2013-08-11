В Індонезії евакуюють людей через виверження вулкана

Кількість загиблих при виверженні вулкана збільшилася до шести. Раніше повідомлялося про п'ять загиблих.

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У суботу в провінції Східна Нуса-Тенгара почав вивергатися вулкан Рокатенда. За даними ЗМІ, потоки лави зруйнували кілька будинків в селі Рокіроле (Rokirole), повідомляє РІА Новости.

Розташований на острівці Палуе поблизу північного узбережжя острова Флорес вулкан Рокатенда, який іноді також називають Палуе, піднімається над морем Флорес на 875 метрів, однак його основа лежить приблизно в трьох кілометрах під водою.

Найбільший на планеті Індонезійський архіпелаг є частиною так званого тихоокеанського "Вогненного кільця" протяжністю 3,218 тисячі кілометрів. У районі Індонезії плити, що формують дно Індійського і західної частини Тихого океанів, заходять під азіатську. Наступаючі на останню більш щільні океанські тектонічні плити під великим тиском спускаються до мантії земної кулі і на глибині близько 100 кілометрів під поверхнею починають плавитися, що призводить до викидів розжареної лави з сотень розташованих в цій країні вулканів.