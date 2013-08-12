Помер 44-річний принц Нідерландів
17:06, 12 серпня 2013Світ
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Принц Нідерландів Фрізо Орансько-Нассауський, який впав у коматозний стан після того, як потрапив під лавину, помер у віці 44 років.
Принц Нідерландів з лютого 2012 року був у комі. Фото thestar.com
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Sky News, у заяві уряду країни зазначається, що принц помер «від ускладнень, що виникли у результаті пошкодження мозку».
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Принца Фрізо, сина Королеви Нідерландів Беатрікс, засипало лавиною на гірськолижному курорті Лех у лютому 2012 року. Під завалами снігу Фрізо перебував упродовж 15 хвилин. Лікарі заявляли, що через кисневе голодування в мозку принца почалися незворотні процеси, і він може ніколи не опритомніти.
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