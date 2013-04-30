Відтепер Нідерландами править король

Про це пише Лента.ру з посиланням на AFP.

У ході спеціальної церемонії, проведеної в Амстердамі, королева Беатрікс урочисто оголосила про зречення від престолу на користь свого сина.

Віллем-Олександр разом зі своєю дружиною королевою Максимою вітали підданих з балкона палацу, прикрашеного трояндами і апельсинами (помаранчевий - офіційний колір його династії).

Найближчим часом відбудеться формальна церемонія приведення короля до присяги на вірність народу і конституції Нідерландів. Королю Віллему-Олександру 46 років, за освітою він історик.

Як повідомляв УНІАН, Віллем-Алескандр перший чоловік-король Нідерландів за останні 123 роки. 75-річна королева Беатрікс перебувала на троні з 1980 року, з тих пір, як її мати, королева Юліана, відреклася від престолу на її користь.