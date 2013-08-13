Між Японією і КНДР розгорається територіальний спір

Про це йдеться в сьогоднішньому повідомленні інформаційного агентства ЦТАК, передає ІТАР-ТАРС. Відповідна вимога, що міститься в повідомленні агентства, з'явилася у зв'язку з опублікованим недавно в Японії опитуванням громадської думки.

Як показали його результати, які в Пхеньяні назвали "абсурдними", більшість опитаних вважають ці острови японською територією.

Такі результати "підтверджують агресивний характер політики Японії, що висуває незаконні територіальні домагання сусіднім країнам", підкреслює ЦТАК. Таким чином, відзначає агентство, у Токіо намагаються виправдати агресивне минуле своєї країни і "виховати підростаюче покоління в дусі мілітаризму". У повідомленні говориться, що японські консервативні сили прагнуть підготувати грунт "до ще одного японського вторгнення на Корейський півострів і інші азіатські регіони".

Острови Токто - це група невеликих островів загальною площею 0,188 кв км, розташованих на схід від Корейського півострова. Ці безлюдні скелясті території стали предметом міжнародного спору після 1945 року, коли Корея була звільнена Радянською Армією від японського колоніального панування. Зараз острови контролюються збройними силами Південної Кореї. Токіо стверджує, що Сеул незаконно окупував ці території, включені до складу Японської імперії в 1905 році.

У Пхеньяні і Сеулі, у свою чергу, заявляють, що ці території завжди входили до складу Корейського держави. Напередодні наступні 15 серпня Національні свята - 68-ї річниці визволення Кореї від японської окупації преса КНДР розгорнула активну пропагандистську кампанію проти уряду Японії. Пхеньян критикує Токіо з усіх напрямків - за відродження мілітаризму, територіальні претензії, спотворення історії та небажання виплатити компенсацію за злочини, вчинені в період колоніального правління в Кореї в 1910-1945 роках. Між Пхеньяном і Токіо немає дипломатичних відносин, відсутні торговельні та транспортні зв'язки. У Японії діє великий пакет санкцій проти КНДР, введених у зв'язку з ядерними випробуваннями і ракетними пусками. Порти Японії закриті для судів під прапором КНДР.