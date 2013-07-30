Росія запропонувала Японії разом розвивати південні Курили

Про це повідомило агентство Кіодо з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними агентства, ідея спільного розвитку островів під російською юрисдикцією було запропоновано заступником міністра закордонних справ Росії Ігорем Моргуловим під час зустрічі із заступником глави японського МЗС Мацуямою Масаджі (Masaji Matsuyama), що відбулася 20 червня в Санкт-Петербурзі.

За словами співрозмовника агентства, Японія відмовилася приймати пропозицію, оскільки вона передбачає визнання російського суверенітету над спірними островами. Японія попросила Москву переглянути свою пропозицію.

Відносини Японії і Росії затьмарює невирішений територіальний спір, зазначає РІА "Новости". Японія претендує на чотири острови Курильського пасма - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, посилаючись на двосторонній Трактат про торгівлю і кордони 1855 року. Повернення островів Токіо поставив умовою укладення мирного договору з Росією, який після закінчення Другої світової війни так і не було підписано. Позиція Москви полягає в тому, що південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни і російський суверенітет над ними, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, сумніву не підлягає.