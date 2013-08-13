Місія ООН почала переговори про звільнення захоплених у Судані українців

Про це повідомив РІА Новости представник UNAMID Кристофер Чикманік.

"Зараз із повстанцями йдуть переговори по долю екіпажу за участі російської компанії, якій належить вертоліт, а також компанії, яка зафрахтувала машину, і представників нашої місії за сприяння влади Судану", - сказав Чикманік.

Він підтвердив, що на борту захопленого вертольота перебувають двоє громадян України і громадянин Судану.

За його інформацією, Мі-8 був зафрахтований кувейтською компанією Gulf Catering Company, яка займається поставками продуктів харчування за контрактом з ООН. Більш детальної інформації про те, яка з російських авіакомпаній виконувала цей рейс, представник місії не має. Вже в двох російських авіакомпаніях агентству повідомили, що не володіють інформацією про інцидент в Дарфурі.

"Це не наша машина. ...Ну я, принаймні, такою інформацією не володію на даний момент", - повідомив фахівець із зв'язків з громадськістю авіакомпанії "Скол" Максим Ковальов. "Те, що не наш вертоліт - це точно. ... У нас всі працюють, у нас все гаразд", - повідомила представник ВАТ "Нижнєвартовськавіа".

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Як повідомляв УНІАН, двоє громадян України перебувають на борту вертольота, який був захоплений повстанцями в суданському регіоні Дарфур.

Раніше агентство Франс Прес передало інформацію про те, що повстанці в суданському регіоні Дарфур захопили і утримують зафрахтований російською компанією вертоліт, який працював за контрактом з місією миротворців ООН. На вертольоті не було пізнавальних знаків ООН. Троє членів екіпажу були затримані повстанцями з Армії звільнення Судану. Один із льотчиків - громадянин Судану.

Представник ООН повідомив, що вертоліт був захоплений після того, як через технічну несправність зробив екстрену посадку за 15 кілометрів від Н‘яли - адміністративного центру суданського штату Південний Дарфур.