У Дарфурі повстанці захопили російський вертоліт: на борту - двоє українців
14:16, 13 серпня 2013Світ
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Двоє громадян України перебувають на борту вертольота, зафрахтованого російською компанією, який було захоплено повстанцями в суданському регіоні Дарфур.
Повстанці утримують зафрахтований російською компанією вертоліт / Кадр сюжету Вести.ру
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на турецький новинний портал World Bulletin, про це турецькому агентству "Анатолія" сказав представник змішаної операції ООН і Африканського союзу (UNAMID) у Судані Крістофер Чикманік (Christopher Cycmanick).
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Раніше агентство Франс Прес передало інформацію про те, що повстанці в суданському регіоні Дарфур захопили і утримують зафрахтований російською компанією вертоліт, який працював за контрактом з місією миротворців ООН. Вертоліт не мав пізнавальних знаків ООН. Трьох членів екіпажу було затримано повстанцями з Армії визволення Судану. Один із льотчиків - громадянин Судану.
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