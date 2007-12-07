Терористи на свій лад люблять Різдво

23:20, 07 грудня 2007
Світ
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Торговельні центри в США посилять заходи безпеки

Після події в Омасі, в результаті якої загинули дев`ятеро людей, торговельні центри в США запроваджують суворіші правила безпеки. Це особливо актуально в період свят, коли кількість відвідувачів  різко зростає.

Проблему в тому, що посилення заходів, спрямованих на безпеку, не викликає ентузіазму у американців. Опитування свідчать, що більшість людей не згодні навіть на такі базові запобіжні засоби, як обов`язкове проходження через рамки металодетектора на вході до торговельного комплексу, повідомив журналістам представник Міжнародної ради з питань торгових центрів (International Council of Shopping Centers).

Після подій 11 вересня 2001 року багато ТЦ поставили камери високої якості на парковках, запровадили обов`язковий огляд всіх вантажних машин, найняли фахівців із розшуковими собаками. Але ситуації, подібні до інциденту в Омасі, важко відвернути за допомогою цих заходів, вважають експерти. Торговельний центр, де 5 грудня стався збройний напад на відвідувачів, незадовго до цього одержав від уряду 45 тисяч доларів для розвитку служби безпеки.

"Якщо ми звернемося до багаторічного досвіду, то побачимо, що для Аль-Каєди типово планувати акти залякування на різдвяні свята", - зазначив спеціальний агент ФБР Рос Райс.

Власники торговельних центрів і спецслужби США сходяться в одному: навіть найсерйозніші нововведення не можуть повністю забезпечити відвідувачів громадських місць. Завдання зводиться до такої методики збору інформації, яка дозволить наперед знати про можливу загрозу. 

Лента.ру

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